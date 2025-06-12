Fenerbahçe’den öze dönüş harekatı: Milli yıldız için girişimler başladı

Transfer sezonunda henüz istediği hamleleri yapamayan ve taraftarının tepkisini çeken Fenerbahçe’den yeni hedef belli oldu.

Stoper hattında geçtiğimiz sezon istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertlilerde Becao, Djiku, Yusuf Akçiçek ve Diego Carlos için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alınırken kiralık sözleşmesi sona eren Skriniar’ın durumu ise belirsiz. Fenerbahçe savunma hattını Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Merih Demiral ile güçlendirmek kararı aldı.

Fenerbahçe futbol yönetimi altyapısından yetişen eski futbolcusu Merih Demiral’ın transferiyle hem takımdaki yerli rotasyonunu artırmak hem de aidiyet duygusu taşıyan bir oyuncu grubu oluşturmak istiyor.

Al Ahli, 1 yıllık sözleşmesi kalan Merih Demiral’ın 12 milyon euroluk maaşı transferdeki en büyük engel olarak duruyor. Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan 27 yaşındaki milli stoperin maaşında kolaylık sağlaması durumunda Al Ahli’nin de kısa sürede ikna edilmesi planlanıyor.

Merih Demiral, 44 maça çıktığı Al Ahli’de 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.