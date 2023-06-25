Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer

Süper Lig'de kalıcı olmanın hesaplarını yapan Pendikspor, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürütüyor.

Geçtiğimiz sezonu Hull City'de kiralık olarak geçiren ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katmak isteyen Kırmızı Beyazlılar, Radyospor'un haberine göre Yunan orta sahayı transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet etti.

Geçtiğimiz sezon 26 maça çıkan Pelkas, 2 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan İstanbul temsilcisi, Eyüpspor'dan milli kanat oyuncusu Halil Akbunar'ı 1 yıllığına kiraladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Eyüpspor'un Westerlo'dan 1.2 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Halil, Pendik ile yeniden Süper Lig'de boy gösterecek. Eflatun Sarılılar'da 17 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 1 gol, 2 asistle oynadı.