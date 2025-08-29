Fenerbahçe’den Real Madrid’e sürpriz teklif! Gözler Florentino Perez'e çevrildi

Fenerbahçe, Real Madrid’in 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için resmi teklifini yaptı ve başkan Florentino Perez’in kararını beklemeye geçti.

MARSİLYA'YA TRANSFERİ İPTAL OLDU

Daha önce Marsilya, Real Madrid ile anlaşma sağlamış ancak Ceballos, Fransız ekibine transfer olmak istememişti.

Marsilya orta saha transferi için rotasını Benfica’dan Florentino Luis’e çevirirken Fenerbahçe aynı teklifi yaparak devreye girdi.

ÖZEK İKNA TURUNDA

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Dani Ceballos’u ikna etmek için görüşmelere başladı.

CEBALLOS AYRILMAK İSTİYOR

Real Madrid’de rotasyon oyuncusu konumuna düşen Ceballos, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya forması giymek için daha çok süre bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

REAL MADRID'DE GEÇEN SEZON 45 MAÇA ÇIKTI

2017’de Real Betis’ten 16,5 milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer olan Ceballos, 2019-2021 arasında Arsenal’de kiralık olarak forma giymişti. Geçen sezon 45 maçta 2.058 dakika süre alan yıldız orta saha, 2 asist kaydetti.