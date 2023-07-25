Fenerbahçe'den rekor satış rakamı. Ezeli rakiplerini geçti

Fenerbahçe Kulübü'nün son 6 sezonda gerçekleştirdiği oyuncu satışlarından elde ettiği gelirler büyük yankı uyandırdı.

Dört büyük kulüp özelinde son yılların transfer sezonlarına göz attığımızda Fenerbahçe'nin açık ara bir liderlik ortaya koyduğunu görüyoruz.

Öyle ki sarı lacivertlilerin son 6 sezondaki oyuncu satışlarından kazandığı gelir 148 milyon Euro'yu bulmuş durumda...

Fenerbahçe'yi 59.5 milyon Euro ile takip eden ekip Trabzonspor, 55 milyon Euro ile Galatasaray ve 33.6 milyon Euro ile Beşiktaş oldu.

Diğer üç ekibin toplam oyuncu satışından elde ettiği kazanç 148.1 milyon Euro olarak ortaya çıktı.

Yani sarı lacivertliler, 3 rakibi kadar satışı tek başına yapmayı başardı.