Fenerbahçe'den rekor satış rakamı. Ezeli rakiplerini geçti

Arda Güler ve Szalai başta olmak üzere son 5 sezonda yapılan satışlarla Fenerbahçe, transfer sezonlarına damga vurdu. Sarı Lacivertliler, son 6 sezonda tam tamına 148 milyon euro kar etmiş durumda yer alıyor.

Fenerbahçe'den rekor satış rakamı. Ezeli rakiplerini geçti

Fenerbahçe Kulübü'nün son 6 sezonda gerçekleştirdiği oyuncu satışlarından elde ettiği gelirler büyük yankı uyandırdı.

Dört büyük kulüp özelinde son yılların transfer sezonlarına göz attığımızda Fenerbahçe'nin açık ara bir liderlik ortaya koyduğunu görüyoruz.

Öyle ki sarı lacivertlilerin son 6 sezondaki oyuncu satışlarından kazandığı gelir 148 milyon Euro'yu bulmuş durumda...

Fenerbahçe'yi 59.5 milyon Euro ile takip eden ekip Trabzonspor, 55 milyon Euro ile Galatasaray ve 33.6 milyon Euro ile Beşiktaş oldu.

Diğer üç ekibin toplam oyuncu satışından elde ettiği kazanç 148.1 milyon Euro olarak ortaya çıktı.

Yani sarı lacivertliler, 3 rakibi kadar satışı tek başına yapmayı başardı.

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