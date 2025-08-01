Fenerbahçe rekor satışa doğru! 35 milyon euro teklif kabul görmedi

Suudi Arabistan’ın güçlü kulüplerinden Al-Hilal, golcü transferinde rotasını yeniden Fenerbahçe’nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri’ye çevirdi. Daha önce Victor Osimhen ve Alexander Isak’ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan kulüp, bu girişimlerinden sonuç alamayınca En-Nesyri’ye yöneldi.

35 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Spor Arena'nın haberine göre; Al-Hilal’in 26 yaşındaki golcü için sarı lacivertli kulübe sunduğu 35 milyon Euro’luk teklif, yönetim tarafından yeterli bulunmadı. Fenerbahçe cephesi, En-Nesyri’nin performansından memnun olduklarını belirterek oyuncuyu ancak 40 milyon Euro karşılığında bırakabileceklerini iletti.

FENERBAHÇE İNDİRİME KAPALI

Faslı futbolcunun bonservisinde indirime gitmeyi düşünmeyen Fenerbahçe yönetimi, Al-Hilal’e net bir mesaj gönderdi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki bir hafta içinde ya tamam ya devam noktasına ulaşması bekleniyor.