Fenerbahçe'den rekor transfer!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den rekor transfer!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Marcus Rashford gelmişti. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncu için harekete geçme kararı aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetimden kanat transferi talep ederken liste başındaki ismin Marcus Rasford olduğu öğrenildi. Yönetim Jose Mourinho'dan gelen Rashford direktifi üzerine harekete geçti ve İngiltere'ye çıkarma yapma kararı aldı.

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DEVİN ÖZEK İNGİLTERE'YE GİDECEK

Başkan Ali Koç'tan talimatı alan futbol direktörü Devin Özek, önümüzdeki hafta başında Ada'ya gidecek ve hem Manchester United yetkilileriyle hem de oyuncu kanadıyla masaya oturacak.

Sözleşmesi 2028'de bitecek olan İngiliz sol kanat için Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak. Satın alma opsiyonu ise yaklaşık 46 milyon euro olacak.

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Barcelona'nın da istediği 28 yaşındaki İngiliz yıldızı Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun aradığı belirtildi.

Portekizli çalıştırıcıyı, 'baba' figürü olarak gören Rashford'ın da sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. Oyuncu geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti.

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