Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması!

Süper Lig'de evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Bazı kaynaklar, asbaşkan Acun Ilıcalı'nın göreve Sergen Yalçın'ı getireceğini manşetlerine taşımıştı. Bu konu hakkında resmi bir açıklama yapıldı.

ACUN ILICALI'DAN TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.” ifadelerine yer verdi.