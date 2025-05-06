Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı gündemde olan yeni teknik direktör iddiaları için bir açıklama yaptı. Ilıcalı, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Süper Lig'de evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Bazı kaynaklar, asbaşkan Acun Ilıcalı'nın göreve Sergen Yalçın'ı getireceğini manşetlerine taşımıştı. Bu konu hakkında resmi bir açıklama yapıldı.

v.jpeg

ACUN ILICALI'DAN TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.” ifadelerine yer verdi.

Son Haberler
Medya devinde flaş atama! Yeni satılmıştı…
Medya devinde flaş atama! Yeni satılmıştı…
Galatasaray Barış Alper Yılmaz için alt sınır belirlendi! Duyanlar inanamadı
Galatasaray Barış Alper Yılmaz için alt sınır belirlendi! Duyanlar inanamadı
Sudan limanında peş peşe patlama ve yangın
Limanda peş peşe patlama ve yangın
Batman’da kanlı gece! Ölü ve yaralılar var
Batman’da kanlı gece! Ölü ve yaralılar var
Estonya sanayi üretiminde yüzde 0,5'lik artış
Estonya sanayi üretiminde yüzde 0,5'lik artış