Fenerbahçe'den Roger Schmidt sürprizi!

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor. Göreve aday olarak belirlediği yerli ve yabancı isimlerle temas kuran lacivertli yönetimin Alman teknik adam Roger Schmidt ile görüştüğü iddia edildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam ediyor.

YÖNETİM DEĞERLENDİRMELERDE BULUNUYOR

Her ne kadar İsmail Kartal ismi öne çıksa da sarı lacivertli yönetim, belirlediği yerli ve yabancı adaylar üzerinden değerlendirmelerde bulunuyor.

FENERBAHÇE ROGER SCHMIDT İLE GÖRÜŞÜYOR

Marca'da Jose Felix Diaz'ın haberine göre; Fenerbahçe bir süredir Alman teknik adam Roger Schmidt ile görüşüyor.

BENFICA'DA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Son olarak Benfica'yı çalıştıran 58 yaşındaki deneyimli teknik adam Portekiz ekibinin başında 115 karşılaşmaya çıkıp maç başına 2.26 puan ortalaması tutturmuştu.

