Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi.

FENERBAHÇE İTALYA-NORVEÇ MAÇINI GÖZLEMLEYECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, bugün İtalya ile Norveç arasında oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçını takip etmeye San Siro'ya gitti.

Torunoğulları'nın her iki takımdan da takip edeceği ve son durumlarını gözlemleyeceği isimler olduğu belirtildi.

HEDEFTEKİ İSİMLERDEN BİRİ SÖRLOTH OLABİLİR

Sarı lacivertli kulübün hangi oyuncuları takibe alacağı merak konusu olurken bu isimlerden birinin uzun süredir gündemde bulunan Alexander Sörloth olduğu öne sürülüyor.