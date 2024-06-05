Fenerbahçe'den seçim açıklaması. Ali Koç ve Aziz Yıldırım son kararını verdi

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran tarihlerinde olağan genel kurul heyecanı yaşanacak.
Mevcut başkan Ali Koç ile kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım kıyasıya bir yarış içine girecek.
Fenerbahçe Kulübü, başkan adaylarının kesinleşen yönetim kurulu listelerini duyurdu. İki aday da yönetim kurullarında yer alan isimleri Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti.
Ali Koç'un listesi:
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman yer aldı.
Aziz Yıldırım'ın listesi
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın bulundu.