Ali Koç'tan Galatasaray maçı sonrası flaş karar

Fenerbahçe Kulübü, Sivasspor-Galatasaray maçından sonra Galatasaray'ın 23 Aralık 2020'de yaptığı "Futbolda kapkara gece!" tweetini "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" paylaşımını yapmıştı.

Sarı lacivertli kulüpten bir açıklama daha geldi. Açıklama şöyle:

"Kulübümüz, 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 15.00’te, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."