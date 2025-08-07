Fenerbahçe'den sonra Başakşehir! Siyah tepki yayılıyor

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme maçında Norveç ekibi Viking deplasmanına çıkacak olan Başakşehir, ısınmak için sahaya siyah tişörtle çıktı.

Siyah tişörtlerin üzerinde, "İnsanlığa karşı işlenen suça son verin" mesajı yer aldı.

Maçtan önce TRT yayınına konuk olan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, "Artık buna son vermenin zamanı geldi, geçiyor. Dünya susmamalı. İnşallah bu bir mesaj olur, inşallah Gazze'e Filisitin halkının yaşadığı zulüm biter" dedi.

????Başakşehir'den Gazze haykırışı: "İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin"



????Göksel Gümüşdağ: Gazze'de yaşananlar savaş değil masumların katliamı. pic.twitter.com/SnRxXyrRHt — TRT Spor (@trtspor) August 7, 2025

Fenerbahçe de dün Feyenoord ile oynadığı maç öncesinde ısınmaya üzerinde, "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" yazan tişörtlerle çıkmıştı.

Fenerbahçe'den 'vicdan' çıkışı! Siyahlı protesto