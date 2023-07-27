Fenerbahçe'den SPK'ya transfer şikayeti

Sarı-lacivertliler yaptıkları transferlerin sözleşme detayları ile ilgili yalan haber ve paylaşım yapanlar hakkında şikayette bulunulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den SPK'ya transfer şikayeti

Fenerbahçe yeni transferlerinin sözleşmeleriyle ilgili yalan haber ve paylaşım yapanlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) şikayette bulunulduğunu açıkladı.

Şikayetin Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUDEFER) tarafından yapıldığının belirtildiği metinde şu ifadelere yer verildi:

"Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz (HUDEFER), halka açık bir şirket olan Kulübümüzün, Futbol A Takımımız için gerçekleştirdiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden “bonservis ve yıllık ücret” gibi detaylarını açıkladığı transferlerimizin sözleşme şartları üzerinden gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlar yaparak yatırımcıları manipüle ettiği tespit edilen toplam 8 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ilgili mevzuat uyarınca şikayet gerçekleştirmiştir.

HUDEFER tarafından tespit ve şikayet edilen ilgili şahıslar hakkındaki mevzuat ihlali iddiası Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk Müşavirliği tarafından dikkate alınarak kişiler hakkında idari soruşturma başlatılması kararı alınmış ve bu karar derneğimize tebliğ edilmiştir.

İlgili şahısların mevzuata aykırı eylemlerinin devam ettiği görülmekle, işbu ihlaller soruşturmaya dahil edilmesi amacıyla kuruma ayrıca bildirilmektedir.

Hukuki süreç neticelendiğinde detaylı bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz"

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Özlem Tekin ortaya çıktı. Çiftliğine kilit vurup sırra kadem basmıştı Magazin
Özlem Tekin ortaya çıktı. Çiftliğine kilit vurup sırra kadem basmıştı
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü Ekonomi
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Beşiktaş ve Tirana yöneticileri dostluk yemeğinde Spor
Beşiktaş ve Tirana yöneticileri dostluk yemeğinde
Tanju Özcan’dan "HDP'ye yarım kilo kına gönderdiniz mi?” sorusuna dikkat çeken cevap Siyaset
Tanju Özcan’dan "HDP'ye yarım kilo kına gönderdiniz mi?” sorusuna dikkat çeken cevap
İçişleri Bakanı'nından açıklama: 50 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı Güncel
İçişleri Bakanı'nından açıklama: 50 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
Türk mitolojisinde kutsal geyik Güncel
Türk mitolojisinde kutsal geyik