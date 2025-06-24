Fenerbahçe'den stoper atağı: Menajeri İstanbul'a geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den stoper atağı: Menajeri İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin bonservisini almak istediği Milan Skriniar'ın menajeri, kulüple görüşmek için İstanbul'a geliyor.

Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe'de forvet ve kanatın yanında stoper için de hareketli günler yaşanıyor.

Geçen sezonun ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak gelen ve sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla beğeni toplayan Milan Skriniar'ın kulüpte kalıp kalmayacağı bu hafta netleşecek.

Oyuncunun menajerinin kulüple görüşmek için bu hafta İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin oyuncuya yıllık 8 milyon euroyu bulan bir teklifte bulunacağı, oyuncunun ise 10 milyon euro seviyesinde bir maaş beklediği iddia edilmişti. Galatasaray'ın da Slovak stoper için devreye girdiği öne sürülmüştü.

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