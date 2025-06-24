Fenerbahçe'den stoper atağı: Menajeri İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe'de forvet ve kanatın yanında stoper için de hareketli günler yaşanıyor.

Geçen sezonun ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak gelen ve sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla beğeni toplayan Milan Skriniar'ın kulüpte kalıp kalmayacağı bu hafta netleşecek.

Oyuncunun menajerinin kulüple görüşmek için bu hafta İstanbul'a geleceği öğrenildi.

ÖZEL | Milan Škriniar'ın Temsilcisi bu hafta Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 24, 2025

Fenerbahçe'nin oyuncuya yıllık 8 milyon euroyu bulan bir teklifte bulunacağı, oyuncunun ise 10 milyon euro seviyesinde bir maaş beklediği iddia edilmişti. Galatasaray'ın da Slovak stoper için devreye girdiği öne sürülmüştü.