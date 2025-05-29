Fenerbahçe'den sürpriz hamle: 1. Lig'den transfer

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den sürpriz hamle: 1. Lig'den transfer

Sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe'de en çok sıkıntı çekilen mevkilerden biri olan sol bek için arayış sürüyor. Sarı lacivertliler bonservisi Iğdır FK'da bulunan ve Boluspor ile çok başarılı bir sezon geçiren Enes Alıç'ın peşinde.

Sezonu Galatasaray'ın arkasından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de eksik mevkilerin tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Geçen sezon Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasından sonra sarı lacivertlilerin en çok zorluk çektiği bölgelerden biri sol bek oldu. Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan yetersiz bulundu ve fazla forma şansı bulamadı.

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bu bölgeye biri Türk iki futbolcu transfer edilmesi planlanıyor. Bu futbolculardan biri de Boluspor formasıyla çok başarılı bir sezon geçiren Enes Alıç. Bonservisi Iğdır FK'da bulunan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda dört gol atarken üç de asist yaptı.

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