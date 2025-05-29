Fenerbahçe'den sürpriz hamle: 1. Lig'den transfer

Sezonu Galatasaray'ın arkasından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de eksik mevkilerin tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Geçen sezon Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasından sonra sarı lacivertlilerin en çok zorluk çektiği bölgelerden biri sol bek oldu. Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan yetersiz bulundu ve fazla forma şansı bulamadı.

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bu bölgeye biri Türk iki futbolcu transfer edilmesi planlanıyor. Bu futbolculardan biri de Boluspor formasıyla çok başarılı bir sezon geçiren Enes Alıç. Bonservisi Iğdır FK'da bulunan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda dört gol atarken üç de asist yaptı.