Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Nassr'dan 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak. Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Benfica deplasmanında sakatlanan Jhon Duran, idmanlara çıkmaya başlarken Kolombiyalı forvet için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz Jhon Duran kararı! - Resim : 2

JHON DURAN İLE YOLLAR AYRILACAK

Bolavip'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, sezon sonunda Jhon Duran'la vedalaşma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisini almayacak ya da kiralık sözleşmesini uzatmayacak.

Sezon sonunda Al Nassr'a dönecek olan Jhon Duran'ın taliplerinin olduğu ve şimdiden İngiltere Premier Lig'den teklif aldığı haber detayında yer aldı.

Jhon Duran'ın Al Nassr'a imza atmadan önce PSG, Barcelona, Chelsea ve Manchester United gibi takımların radarına girdiği hatırlatıldı.

