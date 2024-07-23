Fenerbahçe'den sürpriz kaleci transferi. Resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den sürpriz kaleci transferi. Resmen açıklandı

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Fenerbahçe, sürpriz transfere imza attı. Sarı lacivertli kulüp yeni transferi internet sitesinden de açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018 forması giyen Natalia Munteanu’yu kadrosuna kattı.

Moldova Kadın A Milli takım forması da giyen 30 yaşındaki kaleci, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."

whatsapp-image-2024-07-23-at-21-26-52.jpeg

Son Haberler
Mahallenin korkulu rüyası ev faresi yakayı ele verdi Gündem
Mahallenin korkulu rüyası ev faresi yakayı ele verdi
Umut Bulut Rıza Çalımbay'ın yardımcısı oldu Spor
Umut Bulut Rıza Çalımbay'ın yardımcısı oldu
Fenerbahçe Lugano karşısında şok oldu Spor
Fenerbahçe Lugano karşısında şok oldu
Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı Ekonomi
Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı
Biden’ın Covid-19 testi negatif çıktı Dünya
Biden’ın Covid-19 testi negatif çıktı
Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı Yerel Haberler
Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı