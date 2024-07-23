Fenerbahçe'den sürpriz kaleci transferi. Resmen açıklandı

Fenerbahçe'den sürpriz transfer
Fenerbahçe, sürpriz transfere imza attı. Sarı lacivertli kulüp yeni transferi internet sitesinden de açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018 forması giyen Natalia Munteanu’yu kadrosuna kattı.
Moldova Kadın A Milli takım forması da giyen 30 yaşındaki kaleci, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."