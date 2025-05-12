Fenerbahçe’den sürpriz karar: Ocak’ta 11 milyon Euro ödenen yıldız ayrılabilir

Gelecek sezon kadroda büyük bir değişim yapmayı düşünen Fenerbahçe’de ayrılacak isimler arasına Diego Carlos da eklenebilir.

Teknik Direktör Jose Mourinho’nun isteği üzerine kış transfer döneminde 11.47 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa’dan transfer edilen yıldız oyuncu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamamıştı. Süre bulduğu karşılaşmalarda karşılaşmalarda da kendini gösteremeyen 32 yaşındaki Brezilyalı stoper için Sarı-Lacivertli yönetim oyuncunun yüksek maliyetli sözleşmesinden çıkmanın yollarını arıyor.

Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maçta toplam 188 dakika süre alan deneyimli savunmacı, sakatlığı nedeniyle 15 karşılaşmada görev yapamadı. Carlos, ligin ilk yarısında Aston Villa formasıyla ise 17 maçta 1403 dakika görev yaptı.