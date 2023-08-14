Fenerbahçe'den sürpriz transfer açıklaması. Oyuncu İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe, 2003 doğumlu Omar Fayed'i transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer açıklaması. Oyuncu İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren Futbol Şubemiz, Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor. Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi. Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed’in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek; kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir."

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