Fenerbahçe’den sürpriz transfer hamlesi. Aradığı oyuncuyu ABD’de buldu

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Fenerbahçe’den sürpriz transfer hamlesi. Aradığı oyuncuyu ABD’de buldu

Fenerbahçe’den sürpriz bir ara transfer hamlesi geldi. Sarı lacivertliler, aradığı sol beki ABD’de buldu.

Ara transfer döneminde sol bek takviyesi de isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi ABD'de buldu. Sky Sport, sarı-lacivertlilerin Kai Wagner'i istediğini duyurdu. Haber detayında Fenerbahçe'nin Kai Wagner için MLS ekibi Philadelphia Union ile görüşmelere başladığı vurgulandı.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Las Palmas'ın da 27 yaşındaki sol beki istediği belirtildi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Kai Wagner'in serbest kalma bedelinin 2 milyon euro olduğu aktarıldı.

﻿Kai Wagner bu sezon MLS'te 1 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı. Alman sol bekin Philadelphia Union ile 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman oyuncuya İtalya’dan da taliplerin olduğu öğrenildi.

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