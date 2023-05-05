Fenerbahçe'den Giresunspor maçı için taraftarına bilet desteği

Fenerbahçe, 650 TL olan Giresunspor maçı deplasman biletinin 350 TL'lik kısmını karşılaşayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den Giresunspor maçı için taraftarına bilet desteği

Giresunspor, evinde oynayacağı Fenerbahçe maçı için deplasman tribününe 650 TL'lik fiyat belirledi.

Fenerbahçe ise bu fiyata karşı kendi taraftarına yardım yapacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçemizin Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Bitexen Giresunspor’a konuk olacağı maçın deplasman tribünü biletleri satışa çıkıyor.

Futbol A Takımımızın, Bitexen Giresunspor maçı deplasman tribünü bilet satış fiyatı 650 TL olarak açıklanmıştı.

Takımımızı Giresun’da destekleyecek, tribünlerde yer alacak tüm taraftarlarımızın Passolig kartlarına ödedikleri bedelin 350 TL’si iade edilecek, bu bedel Kulübümüz tarafından karşılanacaktır.

Karşılaşmanın deplasman tribünü biletlerine, 5 Mayıs Cuma (bugün) günü saat 17.30'dan itibaren www.passo.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Satın alınan biletler, 2. kişilere transfer edilemeyecektir.

İyi günde zor günde sevgi ve fedakârlıkla her zaman Fenerbahçe’nin yanında olan taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

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