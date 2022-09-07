Fenerbahçe'den transfer sürprizi: Beşiktaş'a çalım!

Fenerbahçe, transferde sürpriz bir hamleye imza attı.

Sarı lacivertlilerin Beşiktaş'ın bir süredir almak için girişimlerde bulunduğu Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç için devreye girdi.

Beşiktaş'ın bonservisi için 1.4 milyon euro önerdiği Tayyip için Adana Demirspor'la görüşen Fenerbahçe'nin daha yüksek bir bedel teklif ettiği ileri sürüldü.

2018 yılında Adana Demirspor'un Karabükspor'dan 245 bin euroya transfer ettiği futbolcunun yıldızı geçen sezon parlamıştı.

Tayyip Talha, bu sezon 3 maçta 195 dakika oynadı ve 1 de gol attı.