Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi beşinci hafta karşılaşmasında Türk Telekom’u konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmaya sarı lacivertliler, yüksek yüzdeli atışlarla başladı. İlk çeyreği 33-25 önde kapatan Kanarya, 60 sayı bulduğu soyunma odasına 17 sayı farkla ileride gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılara sahne oldu. Oyundaki üstünlüğünü koruyan sarı lacivertliler, son 10 dakikaya 77-58 önde girdi.

Skor avantajıyla daha rahat bir oyun oynayan Kanarya, son dakikada fark tek sayılara düşmesine karşın 92-84'lük rahat bir galibiyet aldı.

Bu skora Fenerbahçe ilk hafta Tofaş'a kaybettikten sonra üst üste dördüncü kez bir karşılaşmadan gülerek ayrıldı.

Sarı lacivertlilerde Tarık Biberovic 14, Metecan Birsen ve Onuralp Bitim de kaydettiği 12’şer sayıyla oynadı.

Fenerbahçe, THY EuroLeague yedinci maçında 28 Ekim'de saat 23.00’te Valencia Basket’e konuk olacak.