Fenerbahçe'den Tete açıklaması. Çıkan iddialara yanıt verdi

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Tete hakkında çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den Tete açıklaması. Çıkan iddialara yanıt verdi

Sezona şampiyonluk parolası ile yola çıkan Fenerbahçe, sezon öncesinde birçok yeni transfere imza attı.

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetks'ten ayrılan Brezilyalı futbolcu Tete ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, Tete'nin şartlarının kulüp için uygun olmadığı ve transferin gerçekleşmeyeceğin duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir.

Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir.

Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır."

Geçtiğimiz sezonu Leicester City ve Lyon'da geçiren Tete, 33 maça çıktı ve 7 gol-5 asistlik katkı sağladı.

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