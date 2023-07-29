Fenerbahçe'den Tete atağı. Yönetim şartları zorluyor

Gelecek sezon için hazırlıklarını devam ettiren Fenerbahçe, Tete ismi üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Sarı lacivertliler, bonservisi elinde olan oyuncu için şartları zorluyor.

Fenerbahçe'den Tete atağı. Yönetim şartları zorluyor

Editör: Hamza Özalkuş

Geçen sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı Lacivertliler, 23 yaşındaki yıldız futbolcu Tete ile görüşmelere başladı. Başarılı oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro maaş teklif edildiği Tete'nin ise 6 milyon euro net maaş istediği öne sürüldü.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Shakhtar Donetsk'ten ayrılan ve bonservisini eline alan genç yıldız, menajeriyle birlikte sarı-lacivertlilerle masaya oturdu. 25 milyon piyasa değeri olan sağ kanat oyuncusu Fenerbahçe'den 6 milyon euro yıllık ücret talebinde bulundu.

BAŞARILI KARNESİ İLE GÖZLER ÜZERİNDE
23 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat, kariyerinde çıktığı 152 resmi mücadelede 40 gol atıp 25 de asist kaydetti. Başarılı futbolcunun bu karnesi dikkat çekiyor.

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