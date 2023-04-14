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Fenerbahçe'den Galatasaray ve TFF'ye flaş gönderme: Gerisini siz düşünün

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından TFF ve Galatasaray ile sert açıklamalarda bulunarak "Fenerbahçemizin şampiyonluk yolunda hangi şartlarda nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu camiamızın bilgisine sunmak istiyoruz!" diyerek madde madde paylaşımlarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 18:48
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Fenerbahçe'den TFF ve G.Saray'a sert gönderme

Fenerbahçe'den Galatasaray ve TFF'ye flaş gönderme: Gerisini siz düşünün
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Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray ve TFF ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin şampiyonluk yolunda hangi şartlarda nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu camiamızın bilgisine sunmak istiyoruz!" diyerek madde madde paylaşımlarda bulundu.

İşte o maddeler;

1)Sn. Dursun Özbek’in, MHK Başkanı ile ilgili açıklamaları sebebiyle aldığı 21 gün hak mahrumiyeti cezasını 31.03.2023 tarihinde kaldıran Tahkim Kurulu Başkanı’nın oğlunun kulüp üyelik beratı, bizzat Galatasaray Başkanı Sn. Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit, kararlarını nasıl tarafsız ve adil bir bakış açısıyla verecek?

2)Rakip takım taraftar grubunun Başkanımıza karşı başlattığı ‘boykot’ çağrısı paylaşımını beğenen Tahkim Kurulu Asil Üyesi Serdar Karahan, görüşüne başvurulan dosyalarımıza nasıl tarafsız gözle bakacak?

3)Rakip takım oyuncusu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle 3 maç ceza alacakken ‘bu karara karşı mücadele ettiği’ ifade edilen ve geçmişte yaptığı paylaşımlarla Fenerbahçemize iftira atan PFDK Üyesi İlyas Çelik, Kulübümüzün dosyalarına adil bir gözle bakabilecek mi?

4)Fenerbahçeli olduğu ve Fenerbahçe’yi koruduğu iddia edilen MHK Başkanı, katıldığı son ‘Kuralına Göre’ programında, verilen verilmeyen kararlarla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını hiçbir şekilde değerlendirmeye almadı. Buna mukabil 4 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan ilgili programda gündeme getirilen pozisyonlar sonucu hakemler hangi mesajları almış olabilir? 

5)Uzun bir süredir Fenerbahçemize karşı husumet dolu bir tutum sergileyen Milliyet'in son icraatı; üst yönetim baskısıyla değiştirilen sayfa. Milliyet'in Fenerbahçe ile ne gibi bir sorunu olabilir?

6)Yukatel Kayserispor’un bu akşamki maç için Sn. Dursun Özbek’in otelinde kaldığı kamuoyuna yansıdı. Bu konuda sadece bizim değil tüm spor kamuoyunun sorması gereken 3 soru var: Bu bilgi doğru mu? Doğruysa etik mi? Bu gündemle birlikte akşamki maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız?

Yıllardır Fenerbahçemize uygulanan sistematik saldırıların ve yarıştırıldığı adaletsiz ortamın sadece küçük bir fragmanını paylaştık. Gerisini siz düşünün! Camiamızı bu ve benzeri hususlarda dikkatli olmaya davet ediyoruz!

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