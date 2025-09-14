Fenerbahçe'den Trabzon Belediye Başkanı için suç duyurusu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u Kadıköy'de 1-0 mağlup ettiği Trendyol Süper Lig 5. hafta maçının ardından sarı lacivertli kulüp, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

AHMET METİN GENÇ: "ŞİKE DEVAM EDİYOR"

Başkan Ahmet Metin Genç'in maç sırasında "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" şeklinde yaptığı paylaşıma Fenerbahçe cephesinden tepkiler geldi.

ALİ ALPER ALPOĞLU: "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı

"Haddini defalarca aşan, FETÖ kumpasını savunmaktan çekinmeyen, kulübümüz ve şike kelimelerini yan yana getirerek siyaset yapmaya devam eden Trabzon Belediye başkanı hakkında 6222 SK gereği kulübümüzce ivedilikle suç duyusunda bulunulacağını kamuoyuna duyuruyoruz."

HULUSİ BELGÜ "BU ARSIZ ADAMIN SONUNA KADAR PEŞİNDEYİZ"

Öte yandan Fenerbahçeli yönetici Hulusi Belgü ise Ahmet Metin Genç'in paylaşımına ilişkin, "Trabzon Belediye Başkanı abuk sabuk tweet atmış. Fenerbahçe'yi şikeyle suçlamış. Bu arsızlıktır, terbiyesizliktir, utanmazlıktır, omurgasızlıktır. Sadece siyasi bir yer edinmek için yapılan bir şey. Bir Belediye Başkanı oy toplamak için manipülasyon yapıyor. Şiddetle kınıyor. Fenerbahçe kulübü olarak bu arsız adamın sonuna kadar peşinde olacağız. Neyin ne olduğunu kendisine göstereceğiz." diye konuştu.