Fenerbahçe'den Trabzonspor seferi! Hedefte sadece Uğurcan Çakır yok

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Fenerbahçe'den Trabzonspor seferi! Hedefte sadece Uğurcan Çakır yok

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Trabzonspor'un 2 yıldızı için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, bu oyuncular için şartları sonuna kadar zorlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, transferde sessiz ve derinden ilerlemeye devam ediyor. Şu ana kadar hiçbir futbolcuya imza attırmadığı için taraftarların eleştirilerine hedef olan sarı-lacivertlilerin, 2 önemli ismin transferinde önemli aşama kaydettiği öğrenildi.

Yeni sezona en az 7 yeni oyuncuyla girmeyi planlayan başkan Ali Koç ve yönetimi, Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır ve stoperi Arseniy Batagov’u renklerine bağlamaya çalışıyor.

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FENERBAHÇE UĞURCAN ÇAKIR VE ARSENIY BATAGOV İÇİN DEVREDE

Fenerbahçe, Mourinho’nun listesindeki Uğurcan’a karşılık Trabzonspor’a 3 milyon euro bonservis bedeli ve Miha Zajc ile Lincoln Henrique’yi bonservisleriyle önerdi. Monaco ve Galatasaray’ın da talip olması nedeniyle bu teklifin daha da artması bekleniyor. Fenerbahçe, Trabzonspor’un geçen yıl 1.8 milyon euroya aldığı Ukraynalı stoper Arseniy Batagov’un transferi için de büyük çaba sarf ediyor. Başkan Ali Koç’un Batagov için kentin önde gelen işadamlarından Erol Tuna’dan destek isteyeceği ve ileride satışından pay vereceği de öğrenildi.

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