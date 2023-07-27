Fenerbahçe'den transfer sinyali. Yapılan paylaşım taraftarı heyecanlandırdı

Editör: Fatma Demirkaya

Altınordu'da yükselişi ve Roma'da zirve yıllarını yaşadıktan sonra Leicester City'e gitse de bir türlü tutunamayan Cengiz Ünder, 2022-2023 sezonunun başında Marsilya'ya transfer oldu. Takımdan ayrılması beklenen Cengiz Ünder için Fenerbahçe devreye girdi. Türk statüsünde oynayabildiği için sarı-lacivertlilere büyük önem arz eden milli oyuncunun transferinde sona gelindi.

SERVET ÖNERİLDİ

Fenerbahçe, Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı. Marsilya'ya 12 milyon Euro öneren sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakan Fransız kulübü, düşünmek için kısa bir süre istedi.

Bir yandan da Cengiz ile görüşen Fenerbahçe, milli oyuncuyu ikna etti ve anlaşma sağladı. Marsilya ile de pazarlıklarda sona gelindi.

YAPILAN PAYLAŞIMIN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. Maçta ilk golü atan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş büyük alkış topladı. Sarı-lacivertli takımın yaptığı paylaşım ise Cengiz Ünder'in eski golünü işaret etti.

İşte o yapılan paylaşım;