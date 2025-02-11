Fenerbahçe’den transferin son günü çarpıcı hamle

Transferde hareketli bir dönem geçiren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi. Brezilya basınından Vene Casagrande'nin haberine göre; Fenerbahçe, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki forvet Gabriel Souza'yı kadrosuna kattı.



Habere göre; Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralayacak. Fenerbahçe, oyuncuyla gelecek sezon başından başlayacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayacak.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe kadrosuna kattığı Gabriel Souza da Silva transferi için Vasco da Gama'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

GABRIEL SOUZA KİMDİR?

1.90 boyundaki Brezilyalı forvet, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.