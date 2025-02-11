Fenerbahçe’den transferin son günü çarpıcı hamle

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’den transferin son günü çarpıcı hamle

Fenerbahçe, transferin son gününde çarpıcı bir hamle geldi. Sarı lacivertliler 19 yaşındaki Brezilyalı forveti kadrosuna kattı. Fenerbahçe yeni transferini Kasımpaşa’ya kiralayacak.

Transferde hareketli bir dönem geçiren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi. Brezilya basınından Vene Casagrande'nin haberine göre; Fenerbahçe, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki forvet Gabriel Souza'yı kadrosuna kattı.

Habere göre; Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralayacak. Fenerbahçe, oyuncuyla gelecek sezon başından başlayacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe kadrosuna kattığı Gabriel Souza da Silva transferi için Vasco da Gama'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

GABRIEL SOUZA KİMDİR?

1.90 boyundaki Brezilyalı forvet, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.

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