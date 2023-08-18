Fenerbahçe'den tribün olayları ile ilgili flaş açıklama

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Fenerbahçe, Maribor'a konuk oldu. İkinci yarıda çıkan olaylar sebebiyle maç durdu ve Fenerbahçe taraftarının stattan çıkılması istendi. Olayla ilgili Sarı Lacivertli kulüp açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den tribün olayları ile ilgili flaş açıklama

Fenerbahçe, Maribor maçında yaşanan tribün olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

-Takımımızın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Maribor ile oynadığı maçta yaşanan vahim tribün olayları hakkında açıklamamızdır.

Takımımızın oynadığı maçta, tribünlerde hiçbir problem yokken rakip takım taraftarlarının taraftarımızın arasına girerek tribünde yer alan pankarta saldırması, pankartı tribünden sökmesi üzerine kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar yaşanmıştır.

Stadyumda görev alan polis ekiplerinin bu olaya sebep olan Sloven taraftarlara müdahalesi yeterli olmamış, Fenerbahçemizi desteklemek üzere tribünde yer alan, tribünden sökülen pankartı geri alma refleksini ortaya koyan taraftarlarımız ve tüm tribünümüz haksız şekilde stadyumdan dışarı çıkarılmıştır.

Kulübümüze ulaşan bilgi taraftarlarımıza stadın dışarı çıkarıldıkları anlarda da polisler tarafından sınırı aşan bir yaklaşım sergilendiğidir.

Tribünlerde Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan, tribün duruşunu olması gerektiği gibi ortaya koyan taraftarımıza geçmiş olsun diyor;

Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

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