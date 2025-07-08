Fenerbahçe'den üç futbolcu için resmi açıklama: Sözleşme uzatıldı, gönderildi

Yeni sezon için bugün top başı yapan Fenerbahçe'de bir yandan kadro planlaması da devam ediyor.

Sarı lacivertliler, Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde ve genç futbolcuları Yiğit Efe Demir ile Osman Ertuğrul Çetin’in kontratlarını uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2025/2026 sezonu yapılandırmasına devam edilen Futbol A Takımımızda; oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde’nin sözleşmesi 2028 yılına dek uzatılmış, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcularımızdan Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin’in kontratları ise 2029 yılına dek yenilenmiştir.

Ertuğrul Çetin önümüzdeki sezon için Esenler Erokspor’a kiralanmıştır.

Yeni sezonda üç oyuncumuza da başarılar dileriz."