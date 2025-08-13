Fenerbahçe'den ülke puanına katkı! İşte son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u eledi. Sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı maçın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı galibiyet sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı 43 bine yükseldi.

GÖZLER BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'TA

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi bu hafta doğrudan etkileyecek 2 maç daha oynanacak. UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile Başakşehir sahaya çıkacak. Bu maçlarda alınacak skorlar UEFA ülke puanı sıralamasını etkileyecek. UEFA ülke puanı sıralamasında güncel olarak son durum şu şekilde:

1- İngiltere / 94 bin 939 puan

2- İtalya / 84 bin 374 puan

3- İspanya / 78 bin 703 puan

4- Almanya / 74 bin 545 puan

5- Fransa / 67 bin 748 puan

6- Hollanda / 60 bin 950 puan

7- Portekiz / 55 bin 166 puan

8- Belçika / 52 bin 950 puan

9- TÜRKİYE / 43 bin puan

10- Çekya / 39 bin 800 puan

