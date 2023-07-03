Fenerbahçe'den Umut Nayir atağı. Transferde son durumu belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Gelecek sezona İsmail Kartal ile başlayacak olan ve şampiyonluk parolası yola çıkan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması sürüyor.

Ryan Kent ve Dzeko transferinden sonra çalışmalarını sürdüren Sarı Lacivertliler, İrfan Can Eğribayat ve Gustavo Henrique'nin de bonservisini aldı.

Geçen sezonu Ümraniyespor'da geçiren ve gösterdiği performansla dört büyükler tarafından nabzı yoklanan yıldıza Fenerbahçe, bu transferde daha istekli taraf olarak gözüküyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Umut Nayir ve Eyüpspor ile anlaştığı öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler'in Umut ile hafta içerisinde sözleşme imzalayacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon başı Eyüpspor'dan Süper Lig takımı Ümraniyespor'a kiralanan 30 yaşındaki santrfor, 30 maçta oynadı ve 18 gol ile 3 asist yaptı.