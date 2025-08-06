Fenerbahçe'den 'vicdan' çıkışı! Siyahlı protesto

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesi Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Sarı laciverli futbolcular üzerinde ısınmaya üzerinde“Stop crimes against humanity. (İnsanlığa karşı suçları durdurun.” yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

FENERBAHÇE: BİZLER SADECE VİCDAN DEĞİL, FORMA TAŞIYORUZ

Kulüpten yapılan paylaşımda ise "Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz: Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder." ifadeleri kullanıldı.