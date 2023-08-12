Fenerbahçe'den yeni sezon öncesi TFF'ye flaş çağrı

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi TFF'den ve hakemlerden adil bir yönetim beklediğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yeni sezon öncesi TFF'ye flaş çağrı

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yaptığı paylaşımda TFF ve hakemlerden adil bir yönetim beklediğini duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

''Türk sporuna sadece futbol odağında değil sporun dokuz farklı branşında yüzlerce sporcusuyla hizmet eden Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonuna yönelik açıklamamızdır;

Futbol, taraftarlar için bir tutku olmaktan öte toplumu ve kitleleri bir araya getiren, dostluk ile rekabeti aynı anda yaşatan evrensel bir spor dalıdır.

Birbirine bağlı pek çok dinamiği barındıran, küçük müdahalelerin büyük sonuçlara etki ettiği futbolda en önemli yön vericilerden olan Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm hakemlerden beklentimiz;

Futbolun adaletini ve eşitliğini her koşulda korumaları, her türlü manipülasyondan uzak durmaları, objektif bir yaklaşım ve yönetim sergilemeleridir.

Hakemlerin sorumluluklarında adil ve tarafsız olmaları, her takıma aynı mesafede yaklaşmaları, kararlarını dış etki ve etkenlere kapılmadan vermeleri, sporun ruhunu ve fair play ilkesini yansıtacak, futbolun basit ve temiz bir oyun olduğu gerçeğini herkese yaşatacaktır.

Tarifsiz emek, yatırım ve fedakarlığın olduğu futbolda gösterilecek tarafsızlık ve alın terine saygı, Türk futbolunu hak edenin kazandığı, güçlü, saygın bir noktaya taşıyacak yegane unsurdur.

Türk futbolunun en önemli paydaşlarından biri olarak tüm bu gerçekler çerçevesinde manipülasyondan uzak "mutlak adaletin egemen olduğu" bir sezonu heyecanla bekliyor,

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yönde atacağı her adıma tam destek vereceğimizi kamuoyuna açıklıyoruz.''

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