Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Nelson Semedo'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Süper Lig devinden yapılan açıklamada, Portekizli oyuncunun sağ arka adelesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'den yıldız oyuncu için sakatlık açıklaması! - Resim : 2

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık durumu bilgilendirme

Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo’nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

