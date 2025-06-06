Fenerbahçe'den yılın transferi! Açıklanması an meselesi...

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de yaz döneminin en büyük transferini yapmaya hazırlanıyor.

2021 EuroLeague MVP'si ve 2 kez EuroLeague Final FOur MVP'si seçilen Vasilije Micic'i yeniden Avrupa'ya geri getiriyor.

2018-2023 arası Anadolu Efes forması giyen ve 2021 ile 2022'de EuroLeague şampiyonluğunun mimarı olan Vasilije Mcic, 2023'ten bu yana süren NBA macerasını noktalayarak Fenerbahçe formasıyla Avrupa basketboluna dönüyor.

FENERBAHÇE BEKO VASILIJE MICIC İLE ANLAŞTI

Phoenix Suns ile sözleşmesi bu ay içerisinde sona erecek olan Vasilije Micic, İspanyol basketbol muhabiri Chema de Lucas'ın haberine göre Fenerbahçe Beko ile el sıkıştı.

İtalyan gazeteci Matteo Andreani ise hem Fenerbahçe'nin hem Olympiakos'un 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini ancak daha büyük bir teklif yapan Fenerbahçe'nin transferde mutlu sona artık çok yakın olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Beko'nun Vasilije Micic'e sunduğu teklifini 3 yıl ve toplam 12 milyon dolar olduğu, Olympiakos'un teklifinin ise bu dev teklife karşın çok daha cüzi kaldığı belirtildi.