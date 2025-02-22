Fenerbahçe’den Yusuf Akçiçek kararı: Sözleşmesine özel madde eklenecek

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Fenerbahçe’den Yusuf Akçiçek kararı: Sözleşmesine özel madde eklenecek

Fenerbahçe’de genç oyuncu Yusuf Akçiçek’in performansı herkesin takdirini kazandı. Sarı lacivertli yönetim, genç oyuncu için flaş karar verdi. Genç savunmacının sözleşmesine özel madde eklenmesi bekleniyor.

Galatasaray altyapısından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Yusuf Akçiçek, sarı-lacivertlilerde her geçen gün performansının üzerine koyuyor.

Anderlecht maçlarında bir gol bir asistlik skor katkısı yapan Yusuf Akçiçek, savunmada da güven veriyor.

Fenerbahçe yönetimi, 19 yaşındaki stoperin sözleşmesini uzatmıştı. Yıllık bonuslarla birlikte 1 milyon lira kazanan Yusuf Akçiçek'e performansı sonrası zam yapma kararı alındı.

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek'in sözleşmesine serbest kalma maddesi de ekleyeceği öğrenildi. Bu serbest kalma bedelinin ise oldukça yüksek bir rakam olması hedefleniyor.

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