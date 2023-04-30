Fenerbahçe'den Yusuf Günay'a fotoğraflı cevap: Bu işte bir tutarsızlık var

Fenerbahçe, TFF Başkan Vekili Yusuf Günay'ın cevabına karşılık "Bu işte bir tutarsızlık" başlığında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile aynı kadrajda olduğu fotoğrafı paylaştı.

Fenerbahçe'den Yusuf Günay'a fotoğraflı cevap: Bu işte bir tutarsızlık var

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay ile ilgili açıklama yaptı.

GÜNAY'DAN İDDİALARA CEVAP GELDİ
Geride kalan haftada sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın eski yöneticisi olan Yusuf Günay'ın Dursun Özbek'in TFF ziyareti sırasında görüşmede yer aldığını öne sürdü. Bu iddianın ardından Yusuf Günay, Fenerbahçe'ye cevap verdi.

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"BU İŞTE BİR TUTARSIZLIK VAR"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Beşiktaş - Galatasaray derbisini sarı-kırmızılıların eski yöneticisi TFF Başkan Vekili Yusuf Günay ile birlikte izlemesine Fenerbahçe'den tepki geldi. Fenerbahçeli Yönetici Sertac Komsuoğlu, sosyal medyada hesabından "Bu işte bir tutarsızlık var…" diyerek Dursun Özbek ile Yusuf Günay'ın fotoğrafını paylaştı.

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