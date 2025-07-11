Fenerbahçe'den yüzyılın transferi! Osimhen'in muadilini buldular: Milyonlar havalimanına akın edecek

Sporting CP ile Arsenal, Viktor Gyökeres'in transferi konusunda anlaşma sağlayamadı ve İngiliz kulübü masadan kalktı. Sporting yetkilileri, üç gündür Arsenal'ın telefonlara bile çıkmadığını ifade etti. Bu gelişmenin hemen ardından Arsenal'ın masadan kalktığı ve Gyökeres transferinden çekildiği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'DEN VIKTOR GYÖKERES BOMBASI

Portekiz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Gyökeres'i istediği ifade edildi. Yıldız oyuncunun Arsenal ile anlaşmasının bozulduğu için hemen devreye girilmesini isteyen Portekizli teknik adam, bedeli ne olursa olsun Gyökeres'in takıma katılmasını istiyor.

65 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ

Sporting'in Gyökeres için 70 milyon euro nakit istediği biliniyor. Arsenal pazarlıklarda 65 milyon euro nakit ödediği için Sporting bu teklifi reddetmişti.