EuroLeague'de Fenerbahçe'nin dün gece Yunanistan'ın Olympiacos takımıyla Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynaması gereken karşılaşma yağmur nedeniyle ertelendi. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos bile olayın planlı olduğunu söyleyerek 'Fenerbahçe bu karşılaşmayı hükmen kazanmalı' açıklaması yaptı. Konuyla ilgili sarı lacivertlilerin yönetim kurulu üyesi Cem Ciritçi'den açıklama geldi. Ciritçi'nin FB TV'ye yaptığı konuşma özetle şöyle...

Erteleme kararı maçtan iki saat önce bize geldi: Maçtan iki saat önce EuroLeague yetkilileri bize, ‘Maçın olumsuz hava koşulları nedeniyle Yunanistan hükümetinin almış olduğu güvenlik kararı sebebiyle iptal edildiğini ve ileri bir tarihe ertelendiğini' söyledi.

Maç bugün oynansın diye başvurduk: Biz de harekete geçtik ve tüm yetkililerle görüştük. En azından maçın bugün oynanması ile ilgili öneride bulunduk. Fakat aynı şehrin takımlarının (Olympiacos- Panathinaikos) aynı gün içerisinde maç yapamayacağından dolayı bu önerimiz reddedildi. Ki geçmişte bu tür majör durumlarda Anadolu Efes ile bizim aynı tarihlerde maç yapmışlığımız var.

Zaman ve emek kaybı var: Türkiye’den buraya geldik, zaman ve emek kaybı var. Maçın cumartesi oynanması için başka bir teklif götürdük. Bu teklif de Olympiacos- AEK maçı sebebiyle kabul görmedi. O maçın ertelenmesi söz konusu olabilirdi fakat AEK’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki maçı sebebiyle ertelenemeyeceğini söylediler. Bütün önerilerimiz bu şekilde reddedildi.

Panathianaikos maçını bekliyoruz: Bu akşam Panathinaikos -Valencia maçı var. Bu akşamı merakla bekliyoruz. Bugün de hava şartları dünden farksız değil. Aynı hava şartları var. Dün maçın iptal olmasının nedeni taraftarların güvenliği. Hükümetin almış olduğu bir karar. Bugün ne değişecek, o maç oynanacak? Eğer o maç oynanırsa bu güvenlikle ilgili bir durum değil. Olympiacos salonundaki su sızıntısından kaynaklanan bir durum.

Onlar satranç oynamak isterse: Zaten sabah gerekli yazışmaları yaptık. EuroLeague’e itirazımızı da belirttik. Bu akşamki maçın takipçisi olacağız. Bu bize gösterge olacak. Biz buraya basketbol oynamaya geldik ama onlar satranç oynamak istiyorlarsa biz satrançta da iyiyizdir.