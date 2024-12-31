Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva’nın Çin’den neden ayrıldığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'den yarım sezonluğuna Çin ekibi Şangay'a transfer olan Rus yıldız Arina Fedorovtseva kulüpte yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle ayrılık kararı verdi.

Menajerlik şirketi SB Community, oyuncusu Arina Fedorovtseva ile Shanghai Bright Ubest arasındaki sözleşme ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Arina Fedorovtseva, Çin kulübü Shanghai Bright Ubest’ten resmi olarak ayrıldı. Bu karar, kulübün sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememesi üzerine alındı.

Takımda bulunduğu süre boyunca olağanüstü yetenek ve profesyonellik sergileyen Arina, Shanghai Bright Ubest’teki zamanı boyunca kendisine destek olan taraftarlara, takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür etti. Ancak yaşanan koşullar, ortaklığın devamını mümkün kılmadı.

FENERBAHÇE'YE GEÇİŞİ HIZLANABİLİR

Çin sezonunun başlangıcından önce Arina, Çin’deki taahhütlerini tamamladıktan sonra Türk devi Fenerbahçe’ye katılmayı planlamıştı. Son gelişmeler göz önüne alındığında, Fenerbahçe’ye geçişi hızlanabilir. İstanbul merkezli kulübe transferinin zamanlamasıyla ilgili nihai karar önümüzdeki günlerde verilecek.

Arina’nın menajerlik ajansı, taraftarları ve paydaşları, oyuncunun odak noktasının sahada mükemmellik sunmak olduğunu temin ediyor. Daha fazla bilgi mevcut oldukça ek güncellemeler paylaşılacaktır.”