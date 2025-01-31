Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz Maribor’a gitti

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Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz Maribor’a gitti

Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan oyunculardan Bartuğ Elmaz’ın yeni takımı belli oldu. Genç oyuncu sezon sonuna kadar Maribor’da kiralık olarak forma giyecek.

Devre arası transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe'de bu kez ayrılık gerçekleşti.

Diego Carlos, Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'la vedalaştı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın hisselerinin bulunduğu Slovenya temsilcisi Maribor, Bartuğ Elmaz'ı 6 aylık kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

1.5 milyon euro piyasa değeri bulunan milli futbolcu sezonun geride kalan kısmında 1 tanesi ilk 11 olmak üzere 4 maçta Fenerbahçe formasını giydi.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

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