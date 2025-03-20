Fenerbahçeli bazı oyuncular Mourinho'yu takipten çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla elenen Fenerbahçe hemen ardından oynadığı Süper Lig'de Samsunspor karşısında iki puan kaybetti. Sarı lacivertlilerin son dönemde aldığı sonuçlar sonrasında futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho'nun arası açıldı.

FUTBOLCULAR MOURINHO'YU TAKİPTEN ÇIKTI

Fenerbahçe'de Tadic, En Nesyri, Szymanski, Talisca, Fred, Yusuf Ayçiçek, Skriniar, İsmail Yüksek, Becao, Kostic ve Mert Müldür gibi futbolcuların, Instagram'da Jose Mourinho'yu takipten çıkması dikkat çekti. Oyuncuların Portekizli hocalarını takip etmemesi Fenerbahçe'nin içinde bir sorun olabileceği akıllara getirdi. Sarı lacivertliler Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak lider Galatasaray'ın dokuz puan gerisinde kalmıştı.