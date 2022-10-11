Fenerbahçe'nin yıldızı tek başına 9 Süper Lig takımını geçti

Fenerbahçeli Enner Valencia gollerine devam ediyor. Ekvadorlu oyuncu, 7 lig maçında 10 kez fileleri havalandırdı. Böylece Galatasaray, Kasımpaşa, Bitexen Giresunspor, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Fraport Tav Antalyaspor, Atakaş Hatayspor ve Hangikredi Ümraniyespor'dan daha fazla gol attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes deplasmanında da gol sevinci yaşayan Valencia, Jorge Jesus yönetiminde farklı bir görüntü çiziyor.

Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşmasında hat trick yapan 32 yaşındaki futbolcu, Hangikredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, Adana Demirspor maçlarında 2'şer, Corendon Alanyaspor maçında ise 1 gol attı.

Gol krallığı yarışında ilk sırada olan Valencia, kırmızı kart gördüğü Arabam.com Konyaspor ve 0-0 biten Beşiktaş maçlarında fileleri sarsamadı.

Ekvadorlu oyuncu, ligdeki 10 golün 8'ini Kadıköy'de taraftarının önünde kaydetti.

Valencia, sarı-lacivertli formayla 2017-2018 sezonundan sonra ligde "hat-trick" yapan ilk yabancı futbolcu oldu.

Fenerbahçe adına bir maçta 3 golü en son, 19 Kasım 2017 tarihinde Sivasspor'u 4-1 yendikleri maçta Roberto Soldado kaydetmişti.

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Valencia, 34 lig maçında 12 kez ağları sarsmıştı.

Valencia, geçen sezon çıktığı 26 lig müsabakasında ise 7 gol bulmuştu.