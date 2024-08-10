Fenerbahçeli eski milli basketbolcu vefat etti

Türk basketbolunun önemli isimlerinden eski milli oyuncu İlker Esel, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), İlker Esel’in vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, “Milli takımımızın eski basketbolcularından İlker Esel’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 1941 doğumlu olan Esel, basketbol kariyerine TED Ankara Koleji’nde başlamış ve uzun yıllar Fenerbahçe forması giymiştir. Milli takımda 39 kez yer alarak ülkemizi gururla temsil etmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.