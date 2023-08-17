Fenerbahçeli Fayed'in eski teknik direktörü öğrencisinin Salah ile bilinmeyen ortak yanını anlattı

Omar Fayed'in eski teknik direktörü Shawky Gharib eski öğrencisinin Fenerbahçe'ye transferine dair değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçeli Fayed'in eski teknik direktörü öğrencisinin Salah ile bilinmeyen ortak yanını anlattı

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Fred, Cengiz Ünder gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak transfer döneminin en çok konuşulan takımları arasında yer alan Fenerbahçe Mısırlı stoper Omar Fayed ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Omar Fayed transferiyle ilgili Fenerbahçe’den yapılan açıklamada "Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i kadrosuna kattı. Omar Fayed, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 4 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Omar Fayed’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyoruz" denildi.

İmza töreninin ardından açıklamalrda bulunan Omar Fayed, “Omar Fayed, imza töreni sonrası şunları söyledi: Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza, yönetimimize, hocamıza ve teknik ekibe benimle ilgilendikleri, beni buraya getirdikleri ve Türkiye’nin en büyük kulübünün bir parçası yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum. Anlaşmanın açıklandığı ilk günden itibaren bana gösterdikleri harika destek için Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür etmek istiyorum. Çok çalışacağım ve Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapacağım”

Daha önce Mısır A Milli Takımı’nda Salah ve Elneny gibi isimlerinde hocalığını yapan Omar Fayed’in eski teknik direktörü Shawky Gharib, Omar Fayed’in Fenerbahçe’ye transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"TAKIMIN TEMEL DİREKLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ"
"Fayed’in transferi, özellikle Fenerbahçe’nin futbolda büyük bir geçmişe sahip olan, en büyük Türk kulüplerinden biri olması nedeniyle oyuncunun profesyonellik dünyasına doğru yolculuğunda kesinlikle iyi bir adım. Bir yıl önce Mısır’ın en büyük kulüplerinden biri olan El Mokawloon’u devraldığımda hedefim takımı kurtarmaktı ve bunun yolunun gençlere güvenmek olduğunu gördüm. Omar Fayed, takımdaki güvendiğim oyunculardan biriydi. Genç yaşına rağmen fiziksel gücü ve sert savunmasıyla dikkat çekiyordu. Üç maç oynadıktan sonra takımın temel direklerinden biri haline geldi ve Mısır Genç Milli Takımı’yla Afrika Futbol Şampiyonası’na katıldı"

"MOHAMED SALAH'IN UZANTISI"
"Omar Fayed, daha sonra Paris 2024 Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan Olimpiyat takımına aday oyuncu olarak gösterildi. 2003 doğumlu olup Olimpiyat takımına katılan tek oyuncu oldu. Daha önce Mısır'ın teknik direktörü olarak görev yaparken, Mohamed Salah ve Mohamed Elneny’i çalıştırdım. Omar Fayed'in hırsı ve fiziksel yetenekleriyle onların bir uzantısı olacağını görüyorum. Fayed, Mısır Profesyonel Ligi Kulüpler Birliği tarafından en iyi defans oyuncusu olarak aday gösterildi ve Mısır Premier Ligi'nde birçok maçta maçın adamı seçildi. Omar Fayed'i Mısır Ligi’nin en iyi defans oyuncularından biri olarak görüyorum"

Kaynak: Hürriyet

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