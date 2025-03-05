Fenerbahçeli Fred'den ayrılık sinyali

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred ayrılık sinyali verdi.

BREZİLYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Ülkesi Brezilya basınına açıklamada bulunan Fred, geleceği hakkında konuşurken "Ülkesine geri dönmek istiyorum" dedi. Fred Brezilya’ya dönüş yapması halinde ilk tercihinin Internacional olacağını vurguladı. Transfer durumunda Fred, Internacional dışında Atletico Mineiro’ya da geçiş yapma ihtimalinin bulunduğunu belirtti ve şu an için herhangi bir resmi görüşmenin yapılmadığını söyledi.