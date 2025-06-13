Fenerbahçeli futbolcu adım adım Beşiktaş'a!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi Samuel, bir süredir Beşiktaş’la görüşmelerini sürdürüyor. Nijeryalı oyuncuya İngiltere dahil başka takımlardan da teklifler geliyor. Siyah-beyazlılar, Osayi'nin menajeriyle yaptığı görüşmelerde 3 senelik anlaşma üzerinden yıllık 2 milyon euroya kadar çıktı.

Sarı-lacivertli takımda senelik 1.8 milyon euro kazanan tecrübeli sağ bek için tavan ücretinde 2 milyon Euro’nun üstüne çıkmak istemeyen Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuya karar vermesi için süre tanıdı. Ailesini ülkesine gönderen deneyimli isme en iyi teklifin, Kartal’dan geldiği biliniyor. Osayi-Samuel, kendisine sunulan parayı kabul ederse imzayı atacak ve yeni sezonda siyah-beyazlı takımın yeni sağ beki olacak.