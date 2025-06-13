Fenerbahçeli futbolcu adım adım Beşiktaş'a!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçeli futbolcu adım adım Beşiktaş'a!

Fenerbahçe'nin sözleşme teklifini geri çeviren Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'tan teklif almıştı. Siyah-beyazlılar, kararını hala vermeyen Nijeryalı'ya yaptığı teklifi revize etti.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi Samuel, bir süredir Beşiktaş’la görüşmelerini sürdürüyor. Nijeryalı oyuncuya İngiltere dahil başka takımlardan da teklifler geliyor. Siyah-beyazlılar, Osayi'nin menajeriyle yaptığı görüşmelerde 3 senelik anlaşma üzerinden yıllık 2 milyon euroya kadar çıktı.

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Sarı-lacivertli takımda senelik 1.8 milyon euro kazanan tecrübeli sağ bek için tavan ücretinde 2 milyon Euro’nun üstüne çıkmak istemeyen Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuya karar vermesi için süre tanıdı. Ailesini ülkesine gönderen deneyimli isme en iyi teklifin, Kartal’dan geldiği biliniyor. Osayi-Samuel, kendisine sunulan parayı kabul ederse imzayı atacak ve yeni sezonda siyah-beyazlı takımın yeni sağ beki olacak.

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